Lazio-Atalanta 1-1



Strakosha 7: Sul gol di Barrow non può molto, lo fredda praticamente appena sceso in campo. Troppo impreciso in fase di costruzione di gioco, si riscatta ampiamente con due parate salva-partita.



Luiz Felipe 5,5: Stringe tardi su Barrow come il resto della difesa, lo tiene in gioco. Soffre la velocità del giovanissimo attaccante Atalanta. Troppo per Inzaghi, che lo cambia.



(Dal 55' Bastos 6,5: Entra in un momento in cui l'Atalanta, nella ripresa, sembra potersi rifare sotto. Rimette un po' di ordine, salva tutto nel finale.



de Vrij 6,5: Barrow lo chiama agli straordinari sin da subito, un suo anticipo chiama la carica dello stadio. Sfiora il gol dell'anno con un tiro al volo da fuori area pazzesco, alla lunga la sua gara migliora molto.



Caceres 5,5: Una serie di errori in uscita che possono costare carissimi, soffre tantissimi l'aggressività dell''Atalanta.



Marusic 6: Abbiamo capito, dopo un intero campionato, che non salta mai l'uomo. In qualche modo è sempre libero per lo scarico esterno, si fa apprezzare per la corsa, e poco altro.



Murgia 6: Corre molto, si inserisce,spariglia la linea dell'Atalanta. Si becca un rimprovero di Milinkovic forse ingiustificato, non è la sua miglior partita ma dà una mano.



Leiva 6: In difficoltà, con tutta la Lazio, all'inizio, poi prende le misure e rischia di trovare la rete decisiva. Molto stanco nel finale.



Milinkovic 6,5: Vede Luis Alberto praticamente con gli occhi del cuore, e gli serve il pallone che farà nascere il pareggio. Ad un certo punto sembra così forte fisicamente quasi da bucare il terreno di gioco. Poi sente molto la fatica, Inzaghi sbaglia a toglierlo dal cuore del gioco mettendolo punta, non ha praticamente effetti.



Lulic 5,5: Errore in uscita in condominio con Luis Alberto, e la Lazio prende gol. Si riprende rispondendo con le stesse armi, sbaglia comunque troppi palloni semplici, un po' una sua costante. Per il resto una gara faticosa, in tutti i sensi.



Luis Alberto 6,5: Quando il talento ti rende telepatico: chiama il movimento a Milinkovic, lo serve, e trova l'ennesimo assist stagionale. Ennesima tegola di questo finale di stagione, chiama il cambio alla mezz'ora.

(Dal 37' F.Anderson 6,5: Entra e subito tunnel a Toloi, parte per un'azione incredibile, sembra in formissima. Peccato che sia l'unico nella ripresa che sembra avere smalto. Poco supportato).



Caicedo 7: Inzaghi si affida a lui per sopperire l'assenza pesante di Immobile, e lui lo ripaga con il gol (fino a quel momento quasi inesistente). Sfiora il secondo gol di testa, l'Olimpico per poco non crolla.

(Dal 67' Lukaku s.v.)





All. Inzaghi 6: Inizio shock, gol subito e nave che sembra intontita dalla tempesta di pressing e ritmo dell'Atalanta. Poi riesce a rimettere in piedi i suoi, deve fare i conti con una squadra che perde i pezzi ma continua a lottare. Nel finale la squadra non è ben messa in campo, la gestione dei cambi, per una volta, sembra mettere la squadra in difficoltà.