Lunga intervista di Lucas Leiva al Corriere dello Sport: il centrocampista della Lazio racconta il suo arrivo a Roma, la sua stagione e si sofferma sul derby in arrivo: "Quando mi ha chiamato l’agente e mi ha prospettato la possibilità di venire alla Lazio ci ho pensato molto bene. Dopo dieci anni a Liverpool, avevo bisogno di una nuova sfida e la Lazio, il campionato italiano, la città di Roma, erano tutti fattori molto positivi per decidere di venire qui a giocare. L’opportunità di giocare in Europa League mi ha convinto in modo definitivo. Ho capito quanto fosse importante per me accettare la proposta”. Un pensiero al derby, con un solo obiettivo: “Vincere. Lo so, è una partita diversa, perché si tratta di un derby, ma noi calciatori dobbiamo comportarci e fare quello che è stato fatto nelle altre partite. E’ una sfida importante di campionato, assegna tre punti, certamente per i tifosi ha un significato differente, ma in campo dobbiamo fare lo stesso come tutte le scorse settimane”. Il saluto del Liverpool lo ha commosso: “Non mi aspettavo che mi salutassero così. Ho sempre pensato che prima di essere un buon calciatore devi essere una brava persona buona. Nei miei dieci anni di Liverpool sono stato bene con tutti, ho giocato con più di 100 calciatori, è stato un modo molto carino di salutarmi”. Il confronto con Biglia: "Non ho sentito pressione perchè non lo conoscevo. Era il capitano della Lazio, ha fatto quattro anni qui molto bene, è un nazionale argentino, un grande giocatore ma non lo conoscevo e dunque non mi ha dato alcuna pressione. Io sono qui per fare per giocare e aiutare la Lazio. Sono stato rapido a inserirmi perché la squadra era già formata, quasi tutti si conoscevano già. Sarebbe stato diverso se fossi arrivato in una squadra con 8-9-10 giocatori nuovi. Mi sono inserito in un sistema di gioco organizzato, dovevo solo capire cosa voleva il mister e mettere le mie caratteristiche sul campo”.