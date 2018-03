Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, parla a Lazio Style Channel dopo il pareggio arrivato contro il Bologna: "Sono contento per il gol, il primo che ho fatto in Serie A. Però sono frustrato per la partita, la gara non è andata bene. Abbiamo preso gol subito e durante il secondo tempo il Bologna ha scelto di difendersi molto bene e non è stato facile. Abbiamo ancora delle chance per il sogno Champions ma dobbiamo migliorare perché così è molto difficile. Questa sosta arriva in un buon momento perché possiamo riposare. Se torniamo a giocare come abbiamo giocato contro la Dinamo Kiev possiamo fare bene. Questa è stata una partita strana, però queste gare vanno vinte e basta. Si tratta comunque di un punto importante. Dobbiamo giocare con più pazienza, sbagliamo qualche passaggio ogni volta. Anche io ho commesso qualche errore di impostazione. Dobbiamo lavorare per migliorare e quando troveremo una formazione che gioca con il 3-5-2 come il Bologna potremo fare meglio. La nazionale è sempre nella mia testa, ma non è facile. In Brasile ci sono tanti giocatori forti, però il sogno resta qui nella mia testa. Devo fare una buona stagione con la Lazio e poi spero con un po’ di fortuna di essere convocato. Nel caso non accadesse andrò in vacanza e tiferò il Brasile sperando che vinca il Mondiale. Il Bologna ha fatto una buona partita, magari noi dovevamo essere più precisi. Ora davanti a noi ci sono 9 partite, se le vinciamo tutte possiamo andare in Champions, sennò sarà più difficile".