Le big in Europa vogliono Biglia. Come riporta La Repubblica, il centrocampista è sul taccuino di Milan, Inter, Juventus e grandi squadre di Premier e Ligue 1. Lotito vuole mettere sul piatto del rinnovo 2,5 milioni di euro, per convincerlo a prolungare il contratto in scadenza 2018. Un contratto da top, ma a Roma, strano destino il suo, qualcuno lo critica nonostante presazioni sempre all'altezza.