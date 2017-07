Claudio Lotito, presidente della Lazio, parla a Lazio Style Radio a margine della presentazione delle nuove maglie: "Sicuramente quando vogliamo fare le cose le facciamo bene, sennò non le faremmo. Le maglie hanno un tocco particolare, fra storia e futuro. La maglia è l’elemento di identificazione tra il club e i tifosi. I giocatori devono esprimere il 100% delle loro potenzialità con questa maglia anche per loro. Noi dobbiamo fare tesoro del nostro patrimonio storico-sportivo, e dobbiamo fare in modo che non si disperda. Però bisogna anche andare avanti, per avere un futuro radioso e diventare una realtà anche internazionale. Quale maglia è la più bella? Una rappresenta la storia, l’altra il futuro, fare una preferenza snaturerebbe la nostra iniziativa. Interpelleremo tutti i tifosi chiedendo loro di creare la divisa della tifoso. Penso che il popolo laziale si sia riavvicinato alla propria squadra, questo è fondamentale. Sono il dodicesimo uomo in campo e si vince tutti insieme, questa unione ce la dobbiamo meritare attraverso l’impegno e i risultati".