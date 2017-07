La Lazio investe. Non sul mercato, per ora è arrivato solo Marusic: Lotito martedì è andato a cena con tutto lo staff medico, con un proposito ben preciso. Vuole aumentare il numero di specialisti a disposizione del club a livello medico e le apparecchiature mediche. Lo staff verrà ampliato per migliorare la qualità del servizio, come riporta la Repubblica.