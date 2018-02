Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato in occasione di un evento politico a Benevento: "Non si vince da soli. Solo con la squadra si riescono ad ottenere i risultati. Se tutti insieme lavoreremo per raggiungere un obiettivo, sono convinto che ci riusciremo. I tifosi della Lazio hanno capito, anche se dopo un po’ di tempo, come sono fatto io. Sono una persona che ci mette passione, determinazione e soprattutto voglia di cambiare il sistema, che significa riportare al centro l’individuo nella sua totalità con tutte le sue necessità".



BENEVENTO - Il presidente dei biancocelesti ha parlato anche della collaborazione con il Benevento: "Ho un ottimo rapporto con il presidente Vigorito, al quale ho messo a disposizione alcuni giocatori che mi sono stati richiesti. C'è un clima di collaborazione. Vigorito è un presidente solido che non elemosina: ha fatto molti investimenti. Purtroppo il calcio è fatto di episodi. Mi auguro che nel girone di ritorno possa far valere tutti gli investimenti fatti.