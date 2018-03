Lotito non si ferma mai. Dopo aver sfiorato il seggio in Senato, il patron della Lazio avrebbe in testa di entrare in una terza società. Secondo quanto riferito da parlandodisport.it il presidente della Lazio e co-patron della Salernitana, sarebbe anche tra i componenti della cosiddetta cordata Samorì per rilevare il Modena.



DALLA POLITICA ALLA TERZA SOCIETA' - Ci sarebbe anche Lotito nel gruppo di soci e imprenditori pronti a far ripartire il Modena FC dopo il fallimento dichiarato nel novembre del 2017. Sarà il comune a comunicare ufficialmente i nomi e il reale interessamento della cordata. Dopo Lazio e Salernitana, Lotito vuole anche il Modena?