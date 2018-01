In pochi mesi è diventato un leader: Lucas Leiva si è già preso la Lazio. Il calciatore brasiliano ha parlato a tutto tondo ai microfoni di Premium Sport: "Contro l'Udinese era una partita importante per noi ma ne restano ancora tante. Dobbiamo continuare a vincere perché ci saranno molte altre gare da qui alla fine. Speriamo di fare una bella partita anche contro il Milan". L'ex Liverpool ha parlato di Inter e Roma, dirette avversarie nella corsa Champions:" Tutte le squadre sono forti, prima della sosta eravamo quinti e ora siamo terzi. Ma questo non significa niente, dobbiamo continuare a vincere per restare terzi e andare in Champions League. Io sapevo che questa era una squadra forte, l’anno scorso ha fatto bene e mi sono sentito a mio agio fin dal primo giorno. Piano piano sto dimostrando le mie qualità e sono felice di stare qui. La Nazionale? So che tornarci sarà molto difficile perché resta poco tempo da qui al Mondiale. Però a marzo c’è un’altra sosta e se continuo a giocare così e se la Lazio continua a fare bene posso sperare nella convocazione. Ma in questo momento penso solo alla Lazio".