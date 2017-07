Da un Lucas all'altro. Dopo aver salutato Biglia andato al Milan, la Lazio accoglie in ritiro ad Auronzo di Cadore Lucas Leiva. L'ex centrocampista del Liverpool è appena arrivato ed è pronto ad unirsi in gruppo. "Ho parlato con Luis Alberto, sono molto contento di essere qui": queste le sue prime parole prima di scendere subito in campo per il primo allenamento.