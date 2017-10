Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, parla a Goal.com del suo arrivo in Italia: "Ho avuto l'occasione di andare in Turchia, c'erano state anche altre situazioni in Italia. Con il Liverpool abbiamo capito che era l'ora di partire, è stata la cosa migliore per tutti. Meritavo una nuova sfida e sono stato accolto benissimo dalla Lazio".