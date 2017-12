Il centrocampista biancoceleste, Lucas Leiva, è intervenuto a Lazio Style Channel prima del match con l'Inter: "Partita importante, come tutte le altre giocate finora. In palio ci sono tre punti, l'Inter ci è sopra in classifica e questa sera dobbiamo fare di tutto per vincere. Abbiamo una buona opportunità, ma tutti insieme dobbiamo dare il 100%. Non dobbiamo pensare al record di punti, ma dobbiamo essere concentrati sulla partita. Ho visto i compagni concentrati, possiamo fare una buona gara".