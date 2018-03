Lucas Leiva, autore di una rete nel 6-2 della Lazio sul Benevento, ha parlato ai microfoni di Premium Sport al termine del match: "Nel primo tempo il Benevento ha fatto bene, poi dopo l‘espulsione si era chiuso e ripartiva ed era difficile. Abbiamo avuto pazienza anche dopo il 2-1 e abbiamo trovato il gol. Poi dopo il 3-2 è stato più facile. Onore al Benevento perché ha fatto una grande partita, il 6-2 è troppo largo come risultato".



CHAMPIONS - "Non guardiamo le altre, sono tutte forti. Noi dobbiamo vincere le 8 partite che restano e poi vediamo dove siamo. Ora riposiamo, pensiamo al Salisburgo e poi all’Udinese. Il campionato ci porta in Champions e lo stesso la vittoria dell’Europa League. In questo caso vanno bene entrambe le cose, basta che andiamo in Champions: è questo il nostro obiettivo".



POCO PUBBLICO? - "L’ambiente è stato caloroso, i tifosi ci hanno sostenuto e chi era qui oggi era per vedere la Lazio lontano. Continuiamo così insieme ai nostri tifosi”.