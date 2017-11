Un debutto da sogno per Luis Alberto. Il giocatore della Lazio è entrato al 75′ nell’amichevole vinta a Malaga dalla Roja 5-0 sul Costa Rica, prendendo il posto niente meno che di Andres Iniesta. Un esordio troppo importante per lui: “Inizialmente ero un po’ nervoso, ma è stata un’esperienza indimenticabile: è il più bel giorno della mia vita da calciatore. E’ stato bello esordire a Malaga. C’era tanta gente che conoscevo, tanta gente che mi sosteneva, debuttare qui è stato fantastico. La reputo fin qui un’esperienze buona, allenarsi con questi giocatori è meraviglioso. Sono molto felice di essere entrato, contento di aver debuttato e ringrazio il mister. Ora spero in nuove chance da qui in avanti. So che sarà dura andare al Mondiale, ci sono tanti giocatori forti, ma voglio sfruttare ogni possibilità e lavorerò sodo per arrivarci. La maglietta non l’hai cambiata con nessuno? No, questa me la porto a casa” le sue parole a Radio Ondacero.