esulta per il rinnovo con la, il centrocampista spangolo affida a Twitter il suo pensiero: "Molto felice di prolungare il mio contratto con la Lazio. Siamo grandi insieme. Tanta voglia di arrivare al meglio questa stagione. Grazie a la società per la fiducia, a i miei compagni, alla mia famiglia e You First Sports per fare più che un lavoro FORZA LAZIO!".