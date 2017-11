Luis Alberto, centrocampista offensivo della Lazio, parla dopo la prima convocazione con la Spagna a Marca: "La cosa migliore che mi è capitata nel calcio. Come l'ho saputo? Eravamo a casa con mia moglie ed ero attento alla lista. Prima esce il nome di Alberto Moreno, che è come mio fratello, e tre/quattro nomi dopo esce il mio. Fu un momento di euforia massima, ho lasciato cadere il telefono, ci siamo abbracciati... Dopo ho mandato messaggi ad amici, alla famiglia, in un gruppo in cui ci sono diversi giocatori. Cosa posso portare nella Roja? E' una domanda da fare a Lopetegui. Posso essere utile negli ultimi metri, con l'ultimo passagio... voglio convincere il ct".



"Dicono che sono il miglior giocatore della A? Sicuramente lo scorso anno ero il peggiore. Ho deciso di fare un cambiamento, perché tutto stava scivolando via. Devo ringraziare le persone che mi hanno aiutato. Mi hanno portato a fidarmi più di me, senza pensare a quello che si dice, aiutando la squadra. Mia moglie mi ha aiutato molto. Così come Juan Campillo, un allenatore con il quale ho lavorato sulla mentalità. Ho capito che due lampi a partita non bastano, che non bisogna fare bene 20 minuti su 90".



"Cerco di aiutare molto i giovani della Lazio che giocano meno. Dico loro di guardare me o Milinkovic, che ora gioca ma prima no. Non devi gettare la spugna ma fidarti di te, tutto può cambiare. Qua ci sono tifosi con tanta passione. Dal primo giorno mi hanno parlato del derby. Non importa lo scudetto, non importa il resto, ma il derby deve essere vinto. Gol? Preferisco l'assist. Con Immobile ho un grande feeling.