Luis Alberto, centrocampista offensivo della Lazio, parla a Lazio Style Channel dopo la vittoria, per 5-2, sulla Spal: "Il mio gol vale visto che abbiamo vinto, per me è importante perché era una giornata particolare. Oggi volevo far bene e penso di esserci riuscito, soprattutto nel primo tempo. Mi sento un leader. Sapevamo quale fosse l’importanza della sfida, dovevamo vincere e lo abbiamo fatto. È stata una bella gara, non è stato facile segnare quattro gol nel primo tempo. Non potevamo sbagliare. Immobile è un giocatore molto importante per la squadra, i quattro gol gli hanno restituito la fiducia visto che nell’ultimo mese è stato un po’ sfortunato. Oggi ha dimostrato tutto il suo valore. Ora vado in Spagna con la mia famiglia, la sosta ci serve per riposare, soprattutto mentalmente, e ricaricare le energie in vista della ripresa del campionato"