A Roma lo chiamano il mago, fioccano i paragoni illustri, i compagni lo definiscono magico. Luis Alberto sta stupendo tutti, è uno dei pezzi pregiati della Lazio, le sue giocate stupiscono tifosi e addetti ai lavori. La Lazio vuole ricompensarlo per le sue prestazioni con un importante adeguamento contrattuale. Rinnovo e Spagna, ecco gli orizzonti di Luis Alberto.



RINNOVO E SPAGNA - Lo spagnolo firmerà a breve, come riporta il Corriere dello Sport, un importante adeguamento contrattuale. Guadagnerà come Milinkovic Savic, 1,5 milioni più bonus, anche lui fino al 2022. Tra gennaio e febbraio la firma: i primi incontri sono stati positivi, Luis Alberto è felice a Roma, vuole rimanere. In agguato c'è il Barcellona, ma la Lazio è stata chiara, una sola parola: incedibile. Per ora il trequartista non pensa al trasferimento ha prospettive mondiali: il ct Lopetegui, che lo stima molto, potrebbe convocarlo per le amichevoli contro Olanda e Germania. Ha già dichiarato che sceglierà i convocati per Russia 2018 a ridosso della competizione. E Luis Alberto sogna in grande: rinnovo e Mondiali, impensabile appena 6 mesi fa.