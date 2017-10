Un'assenza che non è passata inosservata, quella di Senad Lulic ieri sera nella sfida della Bosnia contro l'Estonia. La Nazionale del centrocampista della Lazio non è riuscita a qualificarsi ai Mondiali della prossima estate: la sconfitta contro il Belgio pesa troppo sul bilancio, la vittoria di ieri sera non è sufficiente per conquistare un biglietto per la Russia. Proprio la sconfitta contro i diavoli rossi ha convinto Mehmed Bazdarevic a fare a meno dell'esterno della Lazio. Le parole del ct, infatti, hanno fatto chiarezza sull'esclusione: "Lulic dopo la sfida con il Belgio aveva fastidio nella zona posteriore della coscia - ha spiegato ai media bosniaci - Se avessimo vinto contro il Belgio, lo avremmo portato con noi nella sfida contro l'Estonia. Ma siccome non c'era molto da giocarci, abbiamo deciso di lasciarlo a casa per evitare che possano esserci complicazioni".