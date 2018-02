Ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato il capitano della Lazio Senad Lulc: "I tifosi della Lazio sono ovunque, ma dobbiamo riportarli allo stadio: abbiamo bisogno del sostegno del nostro popolo, soprattutto in questa fase finale della stagione. I nostri sostenitori hanno voglia di Lazio al di là degli ultimi risultati ottenuti in campionato. A noi fa piacere sentire la loro vicinanza, ci stanno aiutando: vedere tanta gente allo Stadio Olimpico ci darebbe sicuro una carica maggiore. Il Napoli è una grandissima squadra, vanta ottimi giocatori, sarà una sfida molto difficile: abbiamo ancora diversi giorni per preparare al meglio il match e vogliamo fare del nostro meglio per portare punti a casa".