Senad Lulic, capitano della Lazio, parla a Lazio Style Channel nel giorno del suo compleanno: "Mi auguro di restare in salute e non incappare in infortuni, questa è la cosa più importante insieme ai risultati. Speriamo di continuare così, con risultati positivi fino alla fine. Si lavora, gli allenamenti sono duri e intensi perché giochiamo ogni tre giorni. Dobbiamo mettere le gambe a posto e ripartire con una vittoria. Chievo? É un avversario difficile da affrontare, hanno giocatori forti ma noi ci stiamo preparando al meglio. Oggi l’allenamento è stato buono per riprendere il ritmo".