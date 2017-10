Senad Lulic, capitano della Lazio, è stato intervistato da Sky, prima del match contro la Juve:



Quest'anno c'è una sensazione diversa rispetto agli anni scorsi dove avete trovato molte difficoltà?

"Quando arrivi qua è sempre difficile, sia oggi che negli anni precedenti. Questo è il loro stadio ed è sempre difficile. Sicuramente noi cercheremo di fare di tutto per metterli in difficoltà anche stasera. Quindi daremo il massimo come sempre e vediamo quello che esce".



Siete l'unica squadra che ha battuto la Juve. Questo vuol dire qualcosa?

"Vuol dire qualcosa ma anche no. Quella in Supercoppa era una partita unica che valeva una coppa. Siamo riusciti a batterla, perà oggi è un'altra cosa, si gioca in uno stadio diverso, in casa loro, quindi ci aspetta una partita molto difficile. Ma come detto, vogliamo mettercela tutta per portare via qualcosa da qua".



Rispetto agli anni scorsi sembra che abbiate fatto un salto di qualità contro le grandi.

"Io penso non sia cambiato nulla, noi facciamo quello che abbiamo fatto sempre fino ad oggi, alla prima di campionato non parlava nessuno della Lazio, adesso dopo 7 giornate siamo già candidati per lo Scudetto. Il calcio purtroppo è così, ma con buone prestazioni si può fare tutto e oggi proveremo a fare una grande prestazione".