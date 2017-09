In ballottaggio con Leiva fino all'ultimo, de Vrij è tornato in Olanda da titolare contro il Vitesse. Non solo campo, prima della partita, incontro fiume tra la dirigenza e la Seg, che ne cura il cartellino, per gettare le basi per il rinnovo. Il vertice è durato ore: iniziato la mattina, si è prolungato a pranzo, fino a pochi minuti dall'inizio dell'incontro. La fumata bianca non è arrivata: l'obiettivo è un rinnovo fino al 2019. La Lazio è scesa a chiedere di inserire una clausola rescissoria di 35 milioni, 10 in più di quelli richiesti dalla Seg. Come riporta Lalaziosiamonoi.it la forbice si è ridotta, si continua a lavorare.