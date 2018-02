Ha giocato nell'unico precedente tra Lazio e Dinamo Kiev: a difendere i pali biancocelesti c'era lui, Luca Marchegiani. In una lunga intervista a Cittaceleste.it si racconta, e racconta gli anni d'oro in maglia Lazio: "Sono stati anni meravigliosi non soltanto per me, ma anche per la Lazio e il calcio italiano. La Serie A vantava i migliori giocatori del mondo, tutti volevano venire a giocare da noi. Con Mihajlovic c’era un rapporto speciale, avevamo tanti interessi comuni. Ricordo con piacere anche Nesta, Negro e Favalli, con cui ho iniziato la mia carriera nella Lazio. L’allenatore migliore? Eriksson era fantastico, è stato il nostro valore aggiunto"



PARATE E PORTIERI - Una parata su tutte: “Quella su Andy Cole che ci ha permesso di vincere la Supercoppa europea contro il Manchester United. Esistono parate difficili e parate importanti, quella è stata sicuramente una parata importante“.Strakosha si sta ritagliando uno spazio sempre maggiore nel panorama dei portieri di A: "E’ un portiere completo con una forte personalità, dà sicurezza ai compagni. Non ha difetti evidenti. Tecnicamente è solido ma deve migliorare sulla spinta. Se la palla è vicina al corpo la para, se è distante fa più fatica“. Infine Nazionale, ieri e oggi: “Non sono mai stato il titolare con l’Italia, ma è finito il tempo dei rimpianti. Quello che dovevo e potevo fare l’ho fatto. L’erede di Buffon? Donnarumma e Perin sono il futuro“.