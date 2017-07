Lazio, tutto pronto per l'inizio della nuova stagione. Sono cominciate le visite mediche di tutti i componenti della rosa biancoceleste. Questa mattina il grande assente alle visite mediche era Federico Marchetti. Il portiere di Bassano del Grappa non si è presentato agli allenamenti, ma è arrivato a Formello per il primo allenamento della nuova stagione. È sul piede di partenza: per ora l'unica squadra a manifestare interesse è stata la Spal. La Lazio considera Strakosha il portiere titolare, ma Marchetti vorrebbe giocarsi le sue carte.