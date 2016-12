Vittoria per la Lazio e rigore parato per Federico Marchetti, che ha parlato a Premium Sport dopo il 3-1 alla Fiorentina: "Fa piacere aver dato una mano, ma questa è una vittoria di gruppo. Continuiamo questo percorso iniziato in estate. Sapevamo che a vincere oggi avremmo dato un grande segnale, anche perché il Milan ha perso punti. Una grande vittoria. Abbiamo ancora tanti margini di crescita. Siamo giovani, e se non molliamo ci divertiremo. La gente ci sta vicina: stanno tornando e siamo contenti".