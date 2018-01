Sistemato il reparto arretrato con l'innesto di Martin Caceres, difensore duttile proveniente dall'Hellas Verona, la Lazio va a caccia dell'ultimo tassello per completare la rosa, in vista di un calendario che vedrà la squadra di Inzaghi impegnata ogni tre giorni tra campionato, Europa League e Coppa Italia. In attesa di novità sul fronte de Vrij, che nei prossimi giorni scioglierà le riserve sul suo futuro, Igli Tare è alla ricerca di un centrocampista che possa far rifiatare Lucas Leiva, uno dei più utilizzati dal tecnico piacentino e autore di una prima parte di stagione straordinaria. Il nome caldo è quello di Milan Badelj, croato della Fiorentina, in scadenza a fine stagione. Il direttore sportivo biancoceleste sta lavorando per portare alla corte di Inzaghi l'ex calciatore dell'Amburgo.



MARCHETTI E BADELJ - Affare low cost e il profilo giusto per la linea mediana dei biancocelesti. Badelj è l'uomo giusto per la Lazio. Al momento, l'arrivo del centrocampista croato è ostacolato dalle norme imposte dalla Federazione. Il piano del ds Tare è quello di reintegrare in rosa Federico Marchetti, che prenderà il posto di Ivan Vargic nel ruolo di vice Strakosha. Il croato sarà ceduto e potrebbe dunque lasciare il posto al suo connazionale, pronto a sbarcare a Formello e rinforzare il centrocampo di Simone Inzaghi.



INSTAGRAM - Intanto su Instagram spunta un commento di Walace, centrocampista dell'Amburgo. Accostato già in passato alla Lazio, prima del trasferimento in Germania, il brasiliano ha commentato con una serie di applausi la foto del suo connazionale Felipe Anderson, in cui il numero 10 biancoceleste festeggia l'anniversario del club. Un segnale lanciato alla dirigenza biancoceleste? fuori dai piani dell'Amburgo, dove non è riuscito ad ambientarsi, Walace potrebbe torna d'attualità in casa biancoceleste già in questa sessione di mercato in caso di mancato arrivo di Badelj.



LA PETIZIONE - Continua a tenere banco la vicenda legata al rinnovo di Stefan de Vrij. I tifosi della Lazio non sembrano arrendersi: i sostenitori biancocelesti hanno infatti aperto una petizione su Change.org per convincere la società e il calciatore a trovare un accordo e proseguire il cammino insieme. Ecco il messaggio: "Ora come non mai nell'era Lotito la Lazio dà la sensazione di poter diventare quel top club a cui tutti i tifosi laziali ambiscono. Ci siamo vicini e lo si capisce dal trattamento arbitrale verso i nostri confronti. Da sempre la Lazio deve andare contro tutto e tutti per arrivare a toccare le stelle. Giocatori fantastici, un allenatore capace oltre che laziale e una società che azzecca le scelte da fare. Un'alchimia perfetta che non deve essere rovinata. Stefan De Vrij è uno dei perni di questa rosa, uno dei nostri campionissimi e sarebbe un vero peccato per entrambi separare le nostre strade proprio ora che comincia il bello. Per questo noi tifosi laziali chiediamo uno sforzo ad entrambi, società e giocatore, per poter volare insieme senza porci limiti. Forza Lazio, Forza Stefan... VOLIAMO INSIEME!"