Federico Marchetti si allontana dalla Lazio. Come riporta Il Messaggero, questa mattina il portiere biancoceleste si sarebbe dovuto recare alle 10 alla clinica Paideia per le visite mediche pre-raduno, ma non si è presentato. Un segnale di come il suo addio, dopo i tanti problemi fisici dello scorso anno, sia sempre più vicino.