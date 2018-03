Adam Marusic, esterno della Lazio, ha presentato a Lazio Style Radio la sfida di campionato con il Benevento: "C'è una partita molto importante giovedì contro il Salisburgo, ora dobbiamo giocare contro il Benevento cercando di vincere. Ogni partita per noi è una finale, abbiamo fatto bene finora ma vogliamo continuare a dare il meglio". Il montenegrino ha poi parlato a Premium Sport: "Oggi giochiamo contro il Benevento e per quanto ci riguarda vogliamo giocare in Europa il prossimo anno. Saranno una serie di finali inclusa l’Europa League, vogliamo arrivare in fondo per centrare i nostri obiettivi. Loro hanno delle qualità, sono una buona squadra e per questo oggi sarà una gara difficile. Hanno acquistato 3 giocatori nuovi e nonostante i risultati non buoni vanno presi con attenzione".