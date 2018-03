La Lazio esce ai rigori, e non succedeva da 30 anni. Non sono bastati a Lazio e Milan 120′ minuti per decretare la finalista di Coppa Italia: in un Olimpico gelido la partita alla fine è stata decisa dalla "lotteria" dei rigori. Che storicamente sorride a Lotito, ma non stavolta.



AI RIGORI 30 ANNI FA– Erano oltre trent’anni che la Lazio non perdeva ai calci di rigore: correva l’anno 1987, contro la Juventus i biancocelesti hanno dovuto cedere le armi, con il risultato dal dischetto di 3-5. Quella contro il Milan, inoltre, è la prima sconfitta dagli 11 metri di sempre dell’era Lotito dopo tre vittorie, contro Monza, Sampdoria e Siena. Una statistica che sa di ulteriore beffa per i tifosi della Lazio.