Giuseppe Pancaro, ex terzino di Lazio e Milan, parla a RMC Sport della sfida tra le sue due ex squadra in Coppa Italia: "I rossoneri sono nel loro massimo momento di brillantezza, i biancocelesti invece sono così da inizio stagione e li vedo leggermente favoriti. Sono forti, hanno qualità e scelte, cosa che il Milan non ha perché, probabilmente, Gattuso ripresenterà gli stessi undici"