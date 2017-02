Lazio-Milan (calcio d'inizio alle ore 20.45) è il posticipo che chiude la 24esima giornata di campionato in Serie A. Simone Inzaghi ha un dubbio di formazione tra Lulic e Keita, seguito dai rossoneri in vista del prossimo mercato estivo. Dall'altra parte Montella è in emergenza tra infortuni (Antonelli, De Sciglio, Romagnoli, Montolivo e Bonaventura) e le squalifiche di Paletta e Kucka, espulsi mercoledì sera a Bologna. Dove ha deciso un gol di Pasalic su assist di Deulofeu, che oggi dovrebbe giocare da falso 9 nel tridente con Suso e Ocampos: in tal caso panchina sia per Bacca, sia per Lapadula.



PROBABILI FORMAZIONI

Lazio-Milan (ore 20.45)

LAZIO (4-3-3): Marchetti; Basta, De Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Lulic. All. Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gomez, Zapata, Vangioni; Bertolacci, Locatelli, Pasalic; Suso, Deulofeu, Ocampos. All. Montella.

Arbitro: Damato.