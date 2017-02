E' Lazio-Milan il posticipo del lunedì della 24esima giornata di Serie A. Uno scontro diretto per un piazzamento europeo che diventa fondamentale sia per gli uomini di Simone Inzaghi, che con una vittoria tornerebbero al quarto posto 1 punto davanti all'Inter, sia per quelli di Vincenzo Montella che con conquistando i tre punti aggancerebbero proprio la Lazio al sesto posto sorpassando la Fiorentina.



Il Milan ha perso solo tre delle ultime 37 partite di campionato giocate contro la Lazio (16 pareggi e 18 vittorie), ma le tre vittorie dei biancocelesti sono arrivate negli ultimi 5 incontri disputati a Roma. Era dalla stagione 2000/01 che la Lazio non segnava almeno 41 gol dopo le prime 23 giornate di Serie A, mentre il Milan ha segnato il 70% dei suoi gol in questa Serie A nella ripresa.



Carlos Bacca ha all'attivo 3 gol tutte su azione e tutte da dentro l'area contro la Lazio, mentre il Milan è invece la vittima preferita di Marco Parolo che ha segnato 5 gol ontro i rossoneri.