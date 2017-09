Big match al rientro dalla pausa per le nazionali: all'Olimpico di Roma va in scena Lazio-Milan per la terza giornata di Serie A. Test importante per la squadra di Montella, che vuole sfatare il tabù della sosta: da undici anni infatti i rossoneri non vincono al ritorno dalle nazionali e l'ultima volta è stata proprio contro i biancocelesti, a San Siro. Oltre alla cabala però, il Milan cerca soprattutto la terza vittoria consecutiva (Crotone e Cagliari), settima assoluta contando i turni preliminari di Europa League (Craiova e Shkendija): presentarsi ai gironi della competizione europea con un cammino netto come ulteriore iniezione di fiducia, ecco la missione di Montella.



Discorso diverso invece per la Lazio, che vuole dare la svolta definitiva dopo un avvio da luci e soprattutto trovare la prima vittoria casalinga dopo il pareggio all'esordio contro la Spal: ancora privo del nuovo acquisto Nani, Inzaghi si affida ai fedelissimi per dare la caccia alla secondo successo di fila (contro il Chievo nell'ultimo turno) e scavalcare proprio i rossoneri in classifica.



Fischio d'inizio alle 16 (posticipata di un'ora causa nubifragio su Roma), su Calciomercato.com la diretta di Lazio-Milan.



FORMAZIONI UFFICIALI



Lazio: Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Lulic; Milinkovic, Luis Alberto; Immobile.



Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessié, Biglia, Montolivo; Suso, Cutrone, Borini.