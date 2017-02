Posticipo della 24° giornata di Serie A, allo Stadio Olimpico di Roma si affrontano Lazio e Milan: fischio d'inizio ore 20.45, arbitra il Sig. Antonio Damato di Barletta, di seguito tutti gli episodi da moviola.



PRIMO TEMPO



46' - Donnarumma in uscita bassa, Immobile cade e Damato assegna il rigore: decisione che dai replay sembra corretta, a procurare il danno non è il portiere ma il difensore del Milan Gomez che nell'intreccio di gambe provoca la caduta dell'attaccante biancoceleste.



25' - Prima ammonizione: cartellino giallo a Vangioni per gioco pericoloso su Parolo: chiamata severa.



21' - Contrasto in area Milan tra Gustavo Gomez e Immobile: l'attaccante della Lazio reclama il rigore, Damato lascia correre.



5' - Contatto Deulofeu-Hoedt in area biancoceleste: l'attaccante cade, ma il difensore della Lazio tocca il pallone e mette in angolo. L'arbitro concede il corner per il Milan: decisione corretta.