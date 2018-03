Ritorno sui campi di allenamento con contrattempo per la Lazio, reduce dalla vittoria di Kiev che ha garantito l'accesso ai quarti di finale di Europa League. Il gruppo di Inzaghi è atterrato a Roma con un leggero ritardo e si è vista a Formello solo alle 16.30; lavoro di scarico per i giocatori scesi in campo contro la Dinamo Kiev, seduta normale per gli altri, ad eccezione di Milinkovic-Savic, che si è allenato a parte per il persistere del suo affaticamento muscolare. Domani sarà la giornata chiave per sapere se sarà in grado di recuperare per la sfida al Bologna di domenica.