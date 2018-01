Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato a Premium Sport prima della sfida col Chievo: "Non è poco per me arrivare a 100 presenze e sono molto contento di giocare. Dobbiamo rimanere nello stesso momento di forma con il quale abbiamo finito l'anno, guardando partita per partita. L'anno scorso contro di loro abbiamo perso, ma l'abbiamo preparata bene e speriamo di vincere. Speriamo di vincere oggi e anche mercoledì".



A Sky Sport, poi, il serbo ha aggiunto: "Ci sono ancora tante partite, pensiamo gara dopo gara, vittoria dopo vittoria. Speriamo di finire nelle prime quattro posizioni e di arrivare in Europa".