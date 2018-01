Nel corso di Milan-Lazio, gara valida per la 22esima giornata di Serie A, il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic è intervenuto in malo modo sul rossonero Suso, lanciato verso l'area di rigore, ricevendo un cartellino giallo: diffidato (in quanto ha rimediato ammonizioni in quattro precedenti occasioni), non prenderà parte al match dell'Olimpico contro il Genoa, in programma il prossimo 5 febbraio. Stessa sorte è toccata al compagno di squadra Senad Lulic: l'ammonizione rimediata in seguito ad un fallo su Bonaventura gli costerà l'assenza dalla prossima gara di campionato.