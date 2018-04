Milinkovic-Savic sembra fiducioso, in vista del match contro il Salisburgo di Europa League. Risponde in tedesco impeccabile ai cronisti arrivati a Roma: “Domani sarà una partita difficile. Ho visto il Salisburgo col Dortmund e non pensavo fosse così forte, mi ha sorpreso”.



FORMA FISICA - Il serbo ultimamente è stato preservato, per farlo tornare in forma: “Adesso sto bene. Ero già pronto per il Benevento ma ho giocato poco per ritrovare il ritmo partita con calma”.



FASCINO EUROPA - La competizione europea lo affascina: “Mi piace questa competizione perché si gioca all’estero, si vedono posti nuovi e gli stadi sono sempre pieni. Sono felice della mia stagione e di quella della Lazio, ho segnato molto in questo campionato, ma spero di poter aiutare ancora i miei compagni nelle partite che restano”.



MERCATO - Sul mercato invece Milinkovic glissa: “Sto bene alla Lazio, sono concentrato sulla Lazio. C’è sempre tempo per pensare al mercato”.