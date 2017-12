La Lazio fa scattare la missione Olimpico. Per la squadra biancoceleste questo è stato l'anno dei record: a partire dal suo bomber Ciro Immobile, passando per tutti quelli relativi al rendimento, fino ad arrivare addirittura a quelli di Strakosha. L'anno dei record e dei tabù infranti: ora ai ragazzi di Inzaghi tocca sfatare il tabù Olimpico. Come sottolinea La Repubblica, infatti, i biancocelesti non riescono a centrare un successo davanti ai propri tifosi da due mesi. L'ultimo successo interno risale al 3-0 inflitto al Cagliari. Va sottolineato: la Lazio è stata vittima anche di una serie di situazioni negative, ma i tabellini parlano chiaro: il rinvio con l’Udinese, il ko nel derby, le beffe contro Fiorentina e Torino. Per coltivare con intensità il sogno Champions c'è bisogno di lasciarsi alle spalle due mesi sfortunati in casa: per farlo basterà battere il Crotone. Il sogno Champions passa dall'altissimo rendimento contro la colonna destra della classifica: poi alla sfida con Fiorentina ed Inter si penserà più tardi...