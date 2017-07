Prima aveva l'accordo con una squadra. Ora va a firmare per una nuova??È il suo giorno libero, si riposa come crede e voi..inventate di meno — Roberto Calenda (@RobertoCalenda) 16 luglio 2017

non solo in senso metaforico, ma anche in senso fisico:, secondo alcuni per incontrare la fidanzata, ma in un momento particolare per il proprio futuro e inoltre nel bel mezzo di un ritiro. Una pista poco credibile, insomma: lma il caso esiste, eproprio con l'esterno della Lazio, secondo quanto riportato anche da Radiosei, molto vicina agli affari dell'Aquila.- Sembra passata una vita dall'amichevole di pochi giorni fa, nella quale Keita era stato assoluto protagonista, con sei reti realizzate: il mercato incombe e. Il Milan ha poi cambiato obiettivi, come rivelato dal ds dei rossoneri Massimiliano Mirabelli, mentreseduto accanto al club manager Angelo Peruzzi.riportato nell'allenamento mattutino, ma: dal suo entourage giurano che si tratti di un permesso dalla società per passare con la ragazza il giorno libero, altri parlavano di cure mediche.- Tutto molto strano, considerando: nei prossimi giorni il presidentedoveva arrivare in ritiro,e per evitare di perderlo a parametro zero. Ma viste le evoluzioni giornaliere, il futuro di Keita potrebbe essere chiaro molto prima: secondo quanto appreso da Calciomercato.com,. Un Keita che presto potrebbe vedere nerazzurro:, come i likes messi dal senegalese a due fotografie di Mauro Icardi.- Intanto in serata Roberto, agente diha spiegato il motivo del viaggio dell'esterno dellacon un post su Twitter: