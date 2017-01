L’aria di casa fa bene. O almeno è quello che spera Ravel Morrison, che in questi giorni si sta allenando con i Queens Park Rangers, con cui ha già giocato 17 gare nel 2014. A Londra sperano che il talento classe ’93, mai sbocciato alla Lazio, possa ritrovarsi e portare la squadra in Premier League. Fino a qualche girono fa, il centrocampista sembrava dovesse andare al Wigan, che dopo averlo visionato da vicino ha annullato il trasferimento. Ora le cose potrebbero andare diversamente ed è quello che spera anche Lotito. L’ex West Ham è infatti ancora sotto contratto con la Lazio fino al 2019 e percepisce 1 milione di euro all’anno. Non poco per un fantasma. Lo riporta Lazionews.eu.