Simone Inzaghi mischia le carte in vista della gara contro l'Atalanta. La sua Lazio sará come sempre camaleontica: potrebbe decidere di scendere in campo con la difesa a 3, un 3-4-1-2 o 3-4-3, per cercare di contrastare l'eccellente stato di forma della Dea. Oggi a Formello allenamento a ritmi serrati, chiuso con partitella 11 contro 11. Torna a correre in gruppo Radu, ovviamente assente Cataldi, che affronterà la Lazio settimana prossima in Coppa Italia. Multato Felipe Anderson, che si è presentato in ritardo di un giorno dopo le vacanze di Natale.