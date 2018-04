Il centrocampista della Lazio Alessandro Murgia ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo di Udine: "C'è la consapevolezza di essere una grande squadra, di lavorare al meglio e raggiungere i nostri obiettivi. D'ora in avanti saranno tutte finali per arrivare più in alto possibile".



Vittoria di maturità?

"Non era facile. Qui è un campo difficile. L'Udinese è una grande squadra, non viveva un momento facile ma non è mai facile giocare queste squadre perchè hanno tanta rabbia e cattiveria. Noi siamo stati bravi a gestire la partita e forse dovevamo chiuderla un po' prima. Sono però importanti i tre punti".



Quanto sarà difficile affrontare il Salisburgo senza pensare al derby?

"Le grandi squadre affrontano partita dopo partita. Noi lo siamo e da grande squadra così dobbiamo ragionare. Giovedì sarà una partita importante e dobbiamo sfruttarla al meglio. Dobbiamo affrontare il Salisburgo al 100% e non pensare al derby".



E' un Simone Inzaghi cambiato rispetto a quando ti allenava nelle giovanili?

"Il mister è migliorato tantissimo. Anche lui sta crescendo ma non sta a me dire quanto sia bravo. Io sono a sua disposizione, dei compagni e della società. Io penso fare bene in allenamento e sfruttare al meglio le occasioni che mi dà. Mi sta facendo crescere lo ringrazio e lo ringrazierò sempre. Io però penso a me e a fare bene. Sono contento per lui e per la squadra perchè se lo merita".