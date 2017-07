Alessandro Murgia ha parlato a Lazio Style Channel del suo arrivo in biancoceleste: ''Ho iniziato con spirito di sacrificio e dedizione. Ho voglia di migliorarmi e far bene. È stato un grande anno per la squadra e soprattutto per me. Sono motivato e pronto a fare ancora meglio per dare qualcosa in più alla società, ai tifosi e a questa squadra. È sempre bello ritrovare giocatori e amici con cui ho trascorso diversi anni. La Lazio punta sui giovani e lo ha dimostrato riportando tanti giocatori alla base. Il mister e il club faranno le loro scelte su chi tenere, noi dal canto nostro daremo il massimo. Dobbiamo rimetterci in moto insieme allo staff. C’è un programma predisposto e siamo molto carichi. Penso soltanto ad allenarmi e crescere. La maturità si acquista giocando e facendolo accanto a giocatori di questo calibro. Sono fiero di far parte di questo gruppo e darò il massimo in ogni allenamento''.