Delusione Nani. In casa Lazio il portoghese è la grande incognita stagionale. Nani ha deluso. L'ex Manchester, secondo La Gazzetta dello Sport, non verrà riscattato dalla società biancoceleste, senza dimenticare comunque il sogno Mondiale. Le motivazioni non gli mancano, la Lazio spera che possa essere determinante da qui alla fine della stagione per conquistare la chiamata del Portogallo. STAGIONE NO - Fino ad ora Nani ha deluso: tre le reti realizzate con la maglia della Lazio, ha disputato 20 gare. Se non venisse convocato sarebbe una grande delusione sportiva per lui, non gioca dalla Confederation di questa estate, ed il ct portoghese al momento lo ignora. E Nani non sta facendo molto per convincerlo.