Il risveglio dopo il successo a Marassi con il Genoa per Simone Inzaghi porta la buona notizia di Nani, finalmente in gruppo. Il portoghese sta smaltendo la distorsione al collaterale del ginocchio sinistro e oggi ha segnato anche due gol nella partitella in famiglia. Difficile, ma a questo punto non impossibile che venga inserito nella rosa di convocati per la sfida con il Napoli di mercoledì. Per il resto, domani già tempo di rifinitura, contro i partenopei rientra Parolo dalla squalifica e prenderà il posto occupato da Murgia a centrocampo. In avanti la solita coppia Luis Alberto-Milinkovic dietro a Immobile. Non preoccupa de Vrij.