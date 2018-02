Ai microfoni di Premium Sport prima di Napoli-Lazio è intervenuto il giocatore biancocelesteche ha anticipato così i temi della sfida: “Questa è una partita molto importante per noi, è una partita che può far aumentare la motivazione, quella che abbiamo avuto nelle gare precedenti. Ci sono tante voci attorno al nostro gruppo e alla nostra squadra perché abbiamo fatto un bel lavoro fino a oggi e non vogliamo lasciarlo a metà. È stato bellissimo per tutti noi, per i nostri tifosi, il nostro club”.