Non ha ancora rubato gli occhi con la Lazio, potrebbe diventare il re dei record. Nani fino ad ora in maglia biancoceleste non è riuscito ad incidere, complice un inizio non facile, costellato da infortuni. Il portoghese rincorre un altro obiettivo con la Lazio: come riporta Uefa.com, il giocatore biancoceleste potrebbe unirsi a chi in carriera hanno vinto tutto. Servirebbe infatti una vittoria in Europa League con la Lazio e al Mondiale con il Portogallo per raggiungere il gotha dei calciatori. Solo un sogno? Può essere, intanto è praticamente l'unico calciatore in attività che può raggiungere questo super primato. NANI E GLI ALTRI – L'altro ancora in attività che può fare competere con il portoghese è Jesus Navas del Siviglia, a cui manca il successo in Champions League. Sono solo sette coloro che da calciatori o allenatori hanno vinto almeno una volta il Mondiale, l’Europeo, la Coppa dei Campioni e la Coppa Uefa (o la Coppa delle Coppe): Franz Beckenbauer, Jupp Heynckes, Sepp Maier, Juan Mata, Gerd Müller, Hans-Georg Schwarzenbeck, Fernando Torres.