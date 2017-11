Nani, un professionista esemplare. Come riporta Radio Sei, l'esterno offensivo della Lazio è un esempio per i più giovani: libera uscita solo il lunedì sera, rigore negli orari e nell’alimentazione. La pasta lo ha conquistato, ma senza eccessi nelle quantità. La famiglia poi è sempre al centro del suo mondo: è sposato da 10 anni con Daniela Martins, portoghese come lui e hanno un figlio di 3 anni di nome Lucas. Villa Borghese è la meta preferita con tanto di passeggiate in bicicletta, soprattutto nelle giornate di sole. A differenza dei suoi compagni di squadra (divisi tra Fleming, Vigna Clara e l’Olgiata), l’ex United ha scelto di vivere in centro, sfidando anche il traffico romano per godersi a pieno la Città Eterna.